Sanatçı Şerif Saka 2023 seçimleri için hazır

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi; sanatçı Şerif Saka’nın, 2023 seçimleri için yapılacak tüm etkinliklere hazır olduğunu duyurdu.

Sanatçı Şerif Saka 2023 seçimlerindeki etkinliklerde boy göstermeye hazırlanıyor. Konu hakkında Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Osmanlı Ocakları’nın ideolojisi olan renk, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan tüm siyasi partilere eşit mesafede kalan Şerif Saka içinde siyasi parti ayırt etmeksizin bütün programlarda sahne alabilir. Yerli ve milli olan her konserde hayranlarıyla bir araya gelebilir, eserlerini tüm dinleyicileriyle paylaşabilir" ifadeleri kullanıldı.