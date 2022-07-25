Sanat, spor ve kültürün buluştuğu şehir Kahramankazan

Ankara Kahramankazan Belediyesi yerel yönetimler alanında ürettiği hizmet ve projelerin yanı sıra, spor, sanat ve kültür alanlarında da düzenlediği etkinliklerle adından söz ettiriyor.

Kahramankazan Belediyesi, 58 bin nüfuslu ilçede, spor, sanat ve kültür alanlarında yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği etkinliklerle öne çıkıyor.

Sporun ve sporcunun yanında

Kahramankazan’da 58 bin nüfus olmasına karşın yaklaşık 5 bin aktif sporcu bulunurken, belediye spor kulübünde ise 12 farklı branşta yaklaşık bin 500 lisanslı sporcu yer alıyor. İlçede bir adet kapalı spor salonu, biri sentetik olmak üzere iki adet çim saha, 5 yıldızlı otel konforunda bir adet sporcu kamp ve eğitim merkezi, Türkiye’nin ilk müstakil bocce tesisleri, iki adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Belediye ayrıca, park ve bahçelere vatandaşların spor yapmaları için yerleştirdiği spor aletlerinin ve alanlarının bakımlarını düzenli olarak yapıyor. Açılan yaz spor okullarından her yıl binlerce çocuk faydalanıyor. İlçedeki okullara spor malzemesi desteğinde bulunuluyor. Öte yandan ilçeye bir şehir stadyumu, bir spor salonu ve iki adet halı saha ile çeşitli spor tesislerinin kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Kahramankazan Belediyesi ayrıca, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın en eski yarışlarından olan ve ilk kez 1973 yılında Kahramankazan’da düzenlendikten sonra 12 yıllık aranın ardından yeniden yarış tutkunlarıyla buluşan Hitit Rallisi’ne ev sahipliği yaptı. Hitit Rallisi 2 gün süren etapların ardından sona erdi. Nefesleri kesen anlara sahne olan yarışlar, yoğun bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi.

Milli gün ve bayramlar unutulmuyor

Kahramankazan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi Türkiye’nin tek yürek olduğu bayramlarda anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ünlü sanatçılar ilçe halkıyla buluşurken, havai fişek gösterisi, klasik otomobil kortejiyle şehir turu gibi özel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Belediye ayrıca, dini bayramlar ve özel günlerde de günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler düzenliyor.

Kahramankazan Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren ilçede bu anlamlı günü özel etkinliklerle anıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dahilinde hafta boyunca süren çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapılıyor.

Müzelere ziyaretçi akını

Türkiye’nin ilk kadın milletvekilleri arasında yer alan Satı Kadın’ın (Satı Çırpan), Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evi ziyaretçi akınına uğruyor. Müze evde Satı Kadın’ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyalar sergileniyor. Ziyaretçilere müze görevlileri tarafından Satı Kadın hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca ilçedeki 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi de yoğun ilgi görüyor. Kahramankazan belediyesi bu müzeleri gezmeye gelen vatandaşları ağırlıyor.

Kültür ve tarih gezileri

Kahramankazan Belediyesi, ilçe halkı ve öğrenciler için “Osmanlı Başkentlerini Yolculuk” gezileri düzenliyor. İlçe halkı ve öğrenciler Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bu şehirleri gezme fırsatı buluyor. Ayrıca yine Türk tarihi açısından oldukça önemli olan 18 Mart Çanakkale Zaferi haftasında düzenlenen Çanakkale turlarıyla öğrenciler ve vatandaşlar bu manevi havayı teneffüs etme şansı yakalıyor.

Öğrenciler sanat ve kültürle buluşuyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki öğrenciler için ara ve yaz tatiller süresince sanatla ve kültürel aktivitelerle dolu programlar hazırlıyor. Sinema, tiyatro, sergi gibi sanatsal faaliyetlerle buluşan öğrenciler, çeşitli kültürel gezilere katılma imkanı yakalıyor.

Sanat ve kültür mahallelere geliyor

Kahramankazan Belediyesi’nce ilçedeki tüm merkez mahallerde mahalle kültürünü yeniden canlandırmak, mahalle sakinlerini ve çocukları, sanat, kültür ve teknolojiyle buluşturmak için önemli bir adım atıldı. İlk etapta Atatürk Mahallesi’nde Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi ile Kayı Mahallesi’nde Alpaslan Türkeş Mahalle Kültür Evi hizmete girdi. Mahalle kültür evlerinde her yaştan vatandaşlara yönelik sanat ve kültür başta olmak üzere çok sayıda kurs düzenleniyor. Satı Kadın Mahallesi’nde yapımında sona gelinen Satı Kadın Mahalle Kültür Evi’nin açılışı için ise gün sayılıyor. Ayrıca yine Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde de çocuk ve gençlere yönelik satan ve kültür kursları gerçekleştiriliyor.

Erkekliğe ilk adım için sünnet şöleni

Kahramankazan Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleniyle ilçede erkekliğe ilk adımını atan çocukları unutmuyor. Sünnet olan tüm çocuklara bisiklet hediye edilirken, sevilen sanatçılar bu anlamlı günde çocukları yalnız bırakmıyor.