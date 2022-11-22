Şampiyon ASKİ Spor’dan, Başkan Yüksel Arslan’a ziyaret

Ankara’da düzenlenen Grekoromen Güreş Süper Ligi şampiyonu ASKİ Spor Kulübü, şampiyon güreşçiler ve teknik heyet ile beraber Kulüp Başkanı Yüksel Arslan’ı ziyaret etti.

Ankara’da düzenlenen Grekoromen Güreş Süper Ligi’nin final müsabakasında karşı karşıya geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 7-3 yenen ASKİ Spor Kulübü, serbest stilin ardından grekoromende de şampiyon oldu.

Grekoromen Süper Lig’de altı yıl sonra şampiyonluğa ulaşan ASKİ Spor’un şampiyon güreşçileri ve teknik heyet, Kulüp Başkanı Yüksel Arslan’ı ziyaret etti.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, “ASKİ Spor, serbestte de grekoromende de şampiyon olarak Türkiye’nin en iyi kulübü olduğunu gösterdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çok gurur verici, başarılarımızı düşürmeden devam edeceğiz. Başarılarından dolayı bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

“ASKİ Spor’a bu sene 2 kupa getirdik”

ASKİ Spor’lu güreşçilerin müsabakalarda özverili bir şekilde mücadele ettiğini ve bunun sonucunda iki şampiyonluk kazandıklarını belirten ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, “Ankara Büyükşehir Belediyesine ve ASKİ Spor’a bu sene 2 kupa getirdik. Grekoromen takımımız 2016’dan bu yana ilk kez şampiyon oldu. Bu da bizim için çok önemliydi. Burada bir aile bağı kurduk. Onursal Başkan’ımız Mansur Yavaş ve kulüp başkanımız bize her zaman destek veriyor. Bu da başarıyı getiriyor” diye konuştu.

Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan ASKİ Spor’lu Rıza Kayaalp ise, “ASKİ Spor olarak güzel bir başarı kazandık arkadaşlarım güzel bir mücadele göstererek finalde de İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u yenerek şampiyonluğa ulaştılar sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.