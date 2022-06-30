Sahne Altındağlı kadınların

Altındağ Belediyesi Tiyatro Topluluğu üyeleri, sahneledikleri oyunlarla beğeni topluyor.

Altındağlı kadınlardan oluşan "Altındağ Belediyesi Tiyatro Topluluğu" görenleri kendine hayran bırakıyor. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınların oluşturduğu Altındağ Belediyesi Tiyatro Topluluğu, profesyonel bir performans sergiliyor. 16 kişilik topluluk, günlük hayatın tüm dertlerini, sıkıntılarını ve stresini perdenin arkasında bırakıyor. Altındağlı kadınlar, tiyatro sahnesi sayesinde hayatlarının en neşeli ve en keyifli dönemlerini yaşadıklarını söyledi.

Kadınların hayatın her alanında imza attığı başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı kadınların sahneye koyduğu tiyatro oyunlarını izlemekten büyük keyif aldığını belirtti. Balcı, "Daha önce sahneye koydukları oyunları izledim, gerçekten çok etkilendim. Hepsi gerçekten çok başarılı, profesyonel birer tiyatro sanatçısı gibi performans sergiliyorlar. Evlerinde yemeklerini yapıp, işlerini bitirip, koşa koşa buraya gelip sahneye çıkıyorlar, provalara katılıyorlar, ezber yapıyorlar. Emek veren tüm kadınlarımızı ve onları çalıştıran değerli hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya katkı vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.