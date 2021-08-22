Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarında sona gelindi

ASKİ Genel Müdürlüğü, her yağmur yağdığında su taşkınlarının yaşandığı Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmalarında sona yaklaştı. Ayrıca bölgede asfalt serim çalışması da başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Önceliğim halkın sağlığı ve canı” sözleri üzerine harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in yıllar içinde biriken altyapı, atık su (kanalizasyon), yağmur suyu ve içme suyu hattı sorunlarını teker teker çözüyor.

Son olarak Yeşilbayır Mahallesi’nde her yağışta dükkan ve evlerin bodrum katlarını pis su basan Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’nde çalışma başlatan ASKİ ekipleri, bölgede ana kolektörü yenileyip, yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayrıştırıyor. Hızla ilerleyen çalışmalarda sona yaklaşılırken, Sağduyu Caddesi ve çevresinde 4,5 kilometre, Dereboyu Caddesi’nde ise 650 metre yağmur suyu ve 650 metre de atık su imalatı gerçekleştiriliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk mahalle muhtarlarıyla birlikte hem esnafa hem de vatandaşlara yerinde incelediği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Sağduyu Caddesi yıllar önce gecekondu bölgesinden katlı yapılaşmaya döndü”

ASKİ ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadığını belirten Öztürk, “Sağduyu Caddesi yıllar önce gecekondu bölgesinden katlı yapılaşmaya döndü. Bu geçiş döneminde kısmen ihmal edilen çapların büyütülmesi gerekiyordu. Gerek Sağduyu Caddesi gerekse de caddeye bağlantı veren eğimin fazla olduğu ara sokaklardaki sıkıntıyı çözmek adına yaklaşık 4,5 kilometre civarında yağmur suyu ve pis su hattı döşüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ise bölgede asfalt çalışması başlatacak. Kalıcı çözüm adına altyapı ve üstyapı imalatlarımızı bitirdikten sonra caddede bir daha yoğun yağışlarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum” dedi.

Dereboyu Caddesi’ndeki çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirten ve esnafı ziyaret eden Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Özellikle esnafımızın ciddi sıkıntı yaşadığı Dereboyu Caddesi’nin 435 Sokak ile kesiştiği noktadayız. En son yağışta yaşananlar göz önüne alındığında söz konusu tablonun bir daha yaşanmaması, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Buraya bağlantı sağlayan çok dik sokak ve caddelerde örneğin Mutlu Caddesi’nde çok büyük ızgara imalatları yapıyoruz. Çünkü Dereboyu Caddesi’ne taşkın ulaşmadan boğalım, kısmen sisteme suyu aktaralım istiyoruz. Karşımıza sürekli enerji hatları, internet hatları, değiştirilmesi gereken eski hatlar çıkıyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz.”