Şafaktepe Gençlik ve Kariyer Merkezi açılış için gün sayıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçenin genç nüfusunun spor yapabileceği alanlar üretmeye devam ediyor. Başkan Köse, bu kapsamda hem belediye eliyle hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla ilçeye spor tesisleri ve gençler için Gençlik Merkezleri kazandırıyor.

Gençlerin sporla birlikte gelişmesini temel belediyecilik ilkesi olarak kabul eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Şafaktepe Mahallesi’nde hizmete açılacak Gençlik ve Kariyer Merkezi’nin açılış öncesi son çalışmalarını yerinde inceledi. Kalite kenti Mamak’ı oluştururken geleceğe yönelik yatırımlarının da art arda hayata geçtiğini kaydeden Köse, tesisin modern mimari tasarımıyla gençler için sıcak bir yuva haline dönüşeceğinin de altını çizdi. Köse, “Gençlerimiz çok yakında burada eğitimden spora kadar diledikleri tüm hizmetlere ulaşabilecekler. Gençlerimize sosyal, kültürel ve sportif anlamda değer katacak bu eseri bu yıl inşallah hizmete açacağız. Gençlik Merkezinde öğrenciler ve gençler sıkılmadan, saatlerce vakit geçirebilecek. İnşallah küresel pandemiden de insanlık olarak en kısa sürede kurtulacağız ve projelerimiz de tamamlandığında gençlerimiz için vakit geçirmekten keyif alabilecekleri ve enerjilerini atabilecekleri, eserleri hizmete sunmuş olacağız” dedi.

Gençlik Merkezi çok fonksiyonlu olacak

600 metrekarelik alan içinde fuaye, amfi, derslikler, bilgisayar laboratuvarı, ofisler, konferans salonu, özel toplantı salonu, bireysel çalışma alanları bulunan tesis hizmete açıldığında hem spor eğitimleri ile hem de diğer mesleki programlarla gençler geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkânı bulacak. Gençlere yaptıkları her yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini belirten Başkan Köse, “Geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın emanetçileri olan evlatlarımızın, modern çağın ve teknolojinin gerektirdiği şekilde bir bilgi birikimi ile donatılmaları ve eğitilmeleri amacı ile inşa ettiğimiz Şafaktepe Gençlik ve Kariyer Merkezimiz, gençlerimizin dinamik fikirlerini ortaya çıkaracakları bir mekân olacak. Gençlerimizin çok yönlü bir hizmet alacağı merkezimizde, kendi evinde ders çalışma ortamı bulunmayan çocuklarımıza, yuva sıcaklığında, samimi, güvenli bir ortamda ders çalışma ve teknolojiye en rahat bir şekilde ulaşma imkanı tanıyacağız” şeklinde konuştu.