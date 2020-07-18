Restoranlardaki artık yiyecekler sokak hayvanlarına gidecek
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVAN DOSTU UYGULAMALARA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI “ARTA KALAN GIDA TOPLAMA PROJESİ” KAPSAMINDA PASTANE, KAFE VE RESTORANLARDAN TOPLADIĞI ARTIK YİYECEKLERLE SOKAK HAYVANLARININ BESLENME İHTİYACINI KARŞILAYACAK.
Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı “Arta Kalan Gıda Toplama Projesi” kapsamında pastane, kafe ve restoranlardan topladığı artık yiyeceklerle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayacak.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir proje üretti. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Başkent genelinde faaliyet gösteren pastane, kafe ve restoranlardan topladığı yemek artıklarıyla sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok kamu kurum ve kuruluşuyla sokak hayvanları için artık gıda paylaşımının ardından şimdi de restoran ve kafelerle “Arta Kalan Gıda Toplama Projesi” sayesinde iş birliği yapacak. Restoranlar, kafeler ve pastanelerde gün boyu kalan yemekleri toplayarak kent genelinde yaşayan sokak hayvanlarına mama olarak ulaştıracak olan Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti ücretsiz gerçekleştirecek. Başkent’teki işletmeler, “Ankara’da Artık ‘Artık’ Yok” sloganıyla başlatılan projeye “0312 507 22 47” numaralı telefonu arayarak destek olabilecek.
Destek veren işletmelerde sticker
Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik tüm çalışmalarını yakından takip etiğini belirterek projeye destek verdiklerini ifade eden İşletme Müdürü Serkan Altunkaynak, Büyükşehir Belediyesi ile ortak bu proje için bir adım attık. Kafe girişimizde ve masalarımızda bilgilendirme notlarımız bulunuyor. Sticker’lar dikkat çekiyor. Çok iyi düşünülmüş bir proje ve bu proje Mansur Başkana nasip oldu” dedi.
Projenin devamı için her türlü desteği sürdüreceklerini belirten Altunkaynak, müşterileri sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturacak proje konusunda bilgilendirdiklerine dikkat çekerek, “Misafirlerimizi sözlü olarak da teşvik ediyoruz. Tabaklarının içine kürdan, kağıt peçete veya yabancı bir madde koymamaları konusunda bilgilendiriyoruz. Sokak hayvanlarına yiyeceklerimizi ulaştırdığımızı öğrenen misafirlerimiz bu uygulamadan çok memnun kalıyor ve olumlu geri dönüş alıyoruz” ifadelerini kullandı.
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|39
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|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
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|32
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|32
|32
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|32
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|32
|32
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|32
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|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
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|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
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|36
|54
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|36
|53
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|36
|51
|11. Everton
|36
|46
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|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
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|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
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|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
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|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
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|67
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|57
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|55
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|39
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