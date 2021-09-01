Rektör Aydınlı, şehit ve gazi yakınları ile buluştu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü nedeniyle şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla yemekte buluştu.

AYBÜ Çubuk Yerleşkesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi.

AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, burada yaptığı konuşmada, bu ülkenin çok zor şartlarda kurulduğunu hatırlatarak, 30 Ağustos ve milli mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Şehit ve gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Aydınlı, ‘’Bu topraklar şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu nedenle bizler için şehit yakınlarımız ve gazilerimiz çok değerlidir’’ dedi.

Aydınlı, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak bizlere bırakılan emanete en iyi şekilde sahip çıkarak, milli manevi değerlerine sahip, eğitimde, teknolojide, adalette, kültürel, sosyal ve sağlık alanlarında kısacası her anlamda ülkesini ve milletini en üst seviyeye taşıyacak gençler yetiştirmek için varız. Bu nedenle gençlerimiz hem emanetlerimizin hem kendilerine yüklenen vazifenin farkındalar hem de bu güne kadar bu topraklar için seve seve can veren şehitlerimizi hiçbir zaman unutmuyorlar. Bu gençler, bu inançlı millet olduğu sürece de bu ülke üzerinde hesabı olan emperyalistler ve onların maşalarının niyetleri hiçbir zaman bu topraklarda gerçekleşmeyecektir."

Daha sonra şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Aydınlı, şehit ve gazi yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atçılık ve Antrenörlüğü programı öğrencilerinin de gösteri yaptığı programda şehit ve gazi yakınları ise davetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydınlı’ya teşekkür ettiler.

Programa Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AYBÜ Senatosu üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile davetliler katıldı.