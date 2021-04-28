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Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak servis

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yaptığı ücretsiz sıcak yemek servisi hizmetini Ramazan ayında da kesintisiz sürdürüyor.

ANKARA 28.04.2021, 11:17
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Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak servis

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yaptığı ücretsiz sıcak yemek servisi hizmetini Ramazan ayında da kesintisiz sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşlar ile pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan ve evlerinde Covid-19 tedavisi gören vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek hizmetine Ramazan ayında da devam ediyor. Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. Yemekler ücretsiz olarak vatandaşların ayağına kadar götürülüyor. Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca sıcak yemek servisi hizmeti yaptıklarını belirterek, sevgi, hoşgörü, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da da bu hizmeti sürdürdüklerini söyledi. Oğuz, “Kahramankazan’ımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Sıcak yemek hizmetimizden ayrıca günlük gelirle geçimini sağlayan, gelir kaybına uğrayan vatandaşlarımız da faydalanıyor. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmesini diliyorum” dedi.
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