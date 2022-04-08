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Ramazan gıda kolilere ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor

Türk Kızılay ile Tarım Kredi işbirliğiyle hazırlanan Ramazan gıda kolileri vatandaşlara ulaştırılıyor. Burada konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duymuş olduğu kuru gıda desteğini sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.

ANKARA 08.04.2022, 16:34
Ramazan gıda kolilere ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor

Türk Kızılay ile Tarım Kredi işbirliğiyle hazırlanan Ramazan gıda kolileri vatandaşlara ulaştırılıyor. Burada konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duymuş olduğu kuru gıda desteğini sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay ile Tarım Kredi işbirliğiyle hazırlanan Ramazan gıda kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Ramazan ayında yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 13.888 adet gıda kolisi alımı için Tarım Kredi Birlikleri ile anlaşma yapıldı. Gıda kolilerinin içerisinde, Toz Şeker, Sıvı Yağ, Zeytin, Kırmızı Mercimek, Salça, Un, Çay, Bulgur, Pirinç, Kuru Fasulye, Makarna ve Kızılay Maden Suyu yer alıyor. 12 farklı ürün bulunan gıda kolilerinin yaklaşık ağırlığı 23 kilogram, kurban kavurma konserveleriyle birlikte 25 kilogramı buluyor.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar ise, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, mobil uygulama, 168 çağrı merkezi, 2868 no’lu Kızılay Posta çeki hesabı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilecekler.

“Tarım Kredinin üretmiş olduğu gıda malzemeleri burada gıda kolilerine dönüşüyor”

Ramazan yardımlarının hız kesmeden devam ettiğini aktaran Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Ramazan yardımlarımız ve ramazan kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Ülke genelinde 81 ilimizde ve ilçelerimizde Kızılay’ımızın şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugünde aslında bir faaliyeti sizlere göstermek o faaliyette bulunan Tarım Kredi Birlik personellerini, genel müdürümüzü çalışanlarımız aslında bir tebrik etmek ve kolay dilemek için buradayız. Kızılay’ımızla Tarım Kredi Birlik arasında bir anlaşma var. Bu anlaşma çerçevesinde Tarım Kredinin üretmiş olduğu tedarik ettiği gıda malzemeleri burada gıda kolilerine dönüşüyor. Gıda kolilerimizde buradan birazdan yolcu edeceğimiz tırlarla ülke genelinde yolculuğuna çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın ihtiyaç duymuş olduğu kuru gıda desteğini sağlamaya gayret ediyoruz”

Vatandaşlara yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Kınık, “Yaklaşık 14 bin koli kadar tedarikimiz var Ramazanın başından itibaren sevkiyatlarımız devam ediyor. Bugünde yaklaşık 5 tırlık sevkiyatımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bunun içerisinde 12 farklı ürün bulunuyor. Bu yaklaşık 23 kilogramlık ürünler. Biz en azından vatandaşlarımızın ihtiyaç duymuş olduğu kuru gıda desteğini sağlamaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz bu yıl Kızılay yardımlarını ağırlıklı olarak nakit olarak ulaştırıyor. Kızılay kart aracılığıyla ulaştırıyor. Bunun yanı sıra gıda kolisi olarak da yaklaşık 100 bin koli ihtiyaç sahiplerine gıda destekleri vermeye devam ediyoruz. Ramazanın hemen öncesinde başlamış olduğumuz nakit temelli destekler amacıyla yaklaşık 220 bin aileye 500’er liralık bir yardım, yaklaşık 110 milyon liralık bir yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 50 bin aileye alışveriş çekleri indirim marketlerden yapabilecekleri Alışverişler için çekler ulaştırıyoruz yaklaşık 25 milyon lira değerinde de destek verdik. Bu gıda kolilerimizle beraber kavurma konserveleri de gıda kolileriyle beraber hanelere gidiyor her haneye 2’şer koli olmak üzere ramazan boyunca da ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Kınık, yardım kolilerini taşıyan tırları el sallayarak uğurladı.

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