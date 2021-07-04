Radyo Angara’da yıldız yağmuru

Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara, Türk Halk ve Türk Sanat Müziğinin güçlü isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Yıldız yağmurunun yaşandığı programlarda dinleyiciler kimi zaman eğlenceli kimi zaman da duygusal anlara tanıklık ediyor.

Radyo Angara’da sazlı sözlü her tür müzik yayınının yapıldığını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Radyo Angara’da yıldızlar geçidi yaşanıyor. Kadim sanat kültürümüzü yaşatarak geçmişi geleceğe taşıyoruz. Vatandaşımıza karşı sorumlu yayıncılık ilkesiyle hareket ediyor, onlardan gelen istekleri de yayınlarımıza” ifadelerini kullandı.

Radyo Ankara hafta içi ve hafta sonu her gün birbirinden güçlü sesleri konuk ederek müzik ziyafeti yaşatmayı sürdürürken, Türk kültürünün tanıtılmasına ve Ankaralılık bilincinin güçlenmesine de katkı sağlıyor. Ayrıca radyo yayınını canlı izlemek isteyenler Keçiören Belediyesinin kurumsal web sitesindeki web TV üzerinden bu yayınlara kolaylıkla ulaşabiliyor.