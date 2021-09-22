Pursaklarlılar milletin evinde

Pursaklar Belediyesi, ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında gezilere katılmak isteyen vatandaşlar için kayıt başvuruları almaya başladı.

Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerine yönelik düzenlediği gezi etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Kütüphanesi’ni ve Millet Camii’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geziler düzenliyor. Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleşen geziler, kültür gezileri için özel olarak hazırlanan otobüslerle ücretsiz olarak ilçe halkına hizmet veriyor. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi’ne başvuru yapabilecekler.

Pursaklar’da yaşayan tüm hemşehrilerini milletin evine gitmeye davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Millet Kütüphanesi, Millet Cami ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi gibi bu muhteşem eserleri görmeyen kalmasın diye gezi programı düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın birbirinden değerli bu üç önemli güzide eseri bir kez olsun görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle ilçe sakinlerimizi gezilerimize katılmaya davet ediyorum’’ dedi.