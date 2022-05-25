Pursaklar’ın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası’nda tanıtılıyor

Pursaklar Belediyesi, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası’nda Ankara’nın yöresel yemek ve ürünlerinin tanıtıldığı Başkent Millet Bahçesi etkinlik alanında yerini aldı.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Ankara’nın yöresel yemek ve ürünlerinin tanıtıldığı Başkent Millet Bahçesi’nde Pursaklar Belediyesi ilçeye özgü 13 yemeğin tanıtımını yaptı. Pursaklar Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğüne bağlı Hanım Evleri, aralarında tirit, peynirli hamur, kıkırdaklı çorba, madımaklı pide, kaymaklı kıvırma, sakala sünen, yazma böreği, ayran aşı, ekmek sübüryesi, et kavurma, köy somunu, pilav, höşmerim, soğanlı hamur gibi lezzetlerin de olduğu birbirinden güzel yemekleri hazırlayarak vatandaşların beğenisine sundu.

"Türk Mutfağı Haftası’nda ilçemize ait yemeklerimizle yerimizi aldık"

Pursaklar’a özgü yemeklerin Türkiye nezdinde tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Bu yıl kutlanmaya başlayan Türk Mutfağı Haftası’nda ilçemize ait yemeklerimizle yerimizi aldık. Annelerimizin, ablalarımızın maharetli ellerinden yüzyıllardır hazırlanan bu yemekler, hazırlamış olduğumuz Bayat Ekmekten Taze Lezzetler kitabı sayesinde gelecek kuşaklara da aktırılacak. Muhteşem lezzetleri tatmak için 29 Mayıs’a kadar standımızı ziyaret edebilirsiniz’’ dedi.