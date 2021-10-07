Pursaklar’ın yeni cazibe merkezi ‘‘Endemik Vadi’’

Ankara’ya özgü kültürel değerleri koruma altına alan Pursaklar Belediyesi, misafirlerini Endemik Vadi’de ağırlıyor.

İlçenin kalkınması için geliştirilen çalışmalar kapsamında yeşil alanların sayısını günden güne artıran Pursaklar Belediyesi, endemik bitki çalışması ve endemik fauna merkezi olarak Türkiye’de bir ilk olan, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu Endemik Vadi’yi hizmete açtı. Pursaklar Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile Ankara’nın endemik bitkileri, endemik hayvanları ve tıbbi aromatik bitkilerinin korunması, üretilmesi ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması amaçlanıyor. Keşfedilmeyi bekleyen bir güzellik haline dönüşen Endemik Vadi’de Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe halkı başta olmak üzere çeşitli meslek grupları ve esnafları misafir ederek yeni cazibe merkezi hakkında bilgiler verip, bitki çayları başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar halkına yeni bir nefes alanı sağlayacak olan ve birbirinden göz alıcı güzelliğiyle kendisine bakanları hayran bırakacak olan Endemik Vadi tamamlandı. İlçemizi estetik açıdan güzel bir görünüme kazandırmanın yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkiler, soyları tükenme tehlikesinde olan Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara tavşanını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Pursaklar’ın yeni vizyon projesi Endemik Vadimizi görmeye tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bu güzide eserin Pursaklar’a hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

İlk etapta adını Ankara’dan alan 12 adet endemik bitki üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek

Bilimsel verilere göre Ankara’da 340’ın üzerinde endemik bitki türü bulunuyor. Endemik Vadi’de ilk etapta adını Ankara’dan alan 12 endemik bitki (Angora Tırfılı, Ankara Şah Civanperçemi, Ankara Aşotu, Ankara Geveni, Ankara Süseni, Ankara Sığırkuyruğu, Ankara Geyikgöbeği, Ankara Yaranı, Ankara Karanfili, Ankara Çarşağı, Ankara Çiğdemi, Türk Kantaronu) üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Doğal ortamında lokasyonları tespit edilen bu türler, Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile alanında uzman öğretim üyelerince yerlerinden alınıp Endemik Vadi’de yetiştirme ve üretim çalışmaları yapılacak. Vadi bünyesinde bulunan seralarda hem endemik bitkilerin yetiştirilmesi hem de tıbbi aromatik bitkilerin üretimi gerçekleştirilecek. Sergileme kasalarında ilk etapta 35 farklı tıbbi aromatik bitki ve 12 adet endemik bitki gösterilecek. İlerleyen dönemlerde ise endemik bitki ve tıbbi aromatik bitki sayısının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca eğitim atölyesinde alanında uzman öğretim üyeleri, öğretmenler ve eğitmenler tarafından çeşitli bilimsel eğitimler verilecek. İlk etapta Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Tıbbi Aromatik Bitki Demleme Teknikleri, Aromaterapi, Fitoterapi, Tohum Elde Etme ve Tohumdan Fide Yetiştirme, Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği, Biyomimikrinin Bedenimize Yansımaları, Böceklerin Dünyası, Yaban Hayvanları, Yaban Hayatının İzleri, Doğada Hayatta Kalma Teknikleri, Suların Mikro Gizemli Dünyası, Fitorestorasyon Atölyesi, Filtre Kahve Demleme Teknikleri başlıklı bilimsel eğitimler verilecek.