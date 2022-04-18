Pursaklar’ın Seymenleri Ramazan etkinliklerinde

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Seymen geleneğinin tanıtımı ve Seymen oyunları ile devam etti.

Ankara’nın tarihine, kültürüne, gelenek-göreneklerine sahip çıkan, eski bir Oğuz töresi olan Seymenlik geleneğine sahip çıkan Pursaklar Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Pursaklar’ın Seymenleri ile ilçe halkına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Pursaklar Belediyesi tarafından her gün iftardan sonra Yaşam Merkezinde düzenlenen Ramazan etkinliği dahilinde keyifli ve coşku dolu anların yaşandığı oyunlarda, Pursaklar’ın Seymenlerinin sunduğu gösteri vatandaşlardan büyük alkış aldı.

"Pursaklar’da Ramazan, Yaşam Merkezimizin her köşesinde dolu dolu geçiyor"

Ankara’nın vazgeçilmez değerlerinden olan Seymen kültürünün Pursaklar’da yaşatıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar’da Ramazan, Yaşam Merkezimizin her köşesinde dolu dolu geçiyor. Ankara’mızın kültür mirası olan Seymen Geleneği ortaya koyduğu muhteşem gösterileri ile hemşehrilerimize unutulmaz bir gün yaşattı. Ortaya koyacağımız her türlü etkinliklerle vatandaşlarımızın gönüllerine girmek için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.