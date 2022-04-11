Pursaklar’ın atölyelerinde dene yanıl keşfet

Pursaklar Belediyesi, yenilikçi ve uygulamalı eğitimlerin verildiği Deneyap atölyelerinde geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını ve girişimcilerini keşfediyor.

Pursaklar Belediyesi’nin yetenekli gençlerin tespit edilmesi, yenilikçi düşünce ile daha üretken olmaları ve bu öğrencilerin gelişimleri amacıyla kurduğu Deneyap ve Bilim atölyelerine gençler yoğun ilgi gösteriyor. Deneyap atölyeleri ile gençleri geleceğe hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Geleceğin dünyasında genç kardeşlerimizin söz sahibi olabilmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Deneyap atölyelerine katılan öğrencilerimiz, almış oldukları periyodik eğitimlerle teknolojik alanda gelişim sağlarken, kendi ilgi alanlarına özel teknolojik çalışmalara da imza atıyor. Geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeye ve yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacağız" dedi.