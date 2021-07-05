Pursaklar’daki kurban satış ve kesim alanı her gün dezenftekte ediliyor

Ankara Pursaklar’da kurulan modern kurban satış ve kesim alanı, yaklaşan kurban bayramı öncesi vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilmeleri için her gün rutin olarak ilaçlanıp dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda kestirebilmeleri amacıyla her türlü önlemi alan Pursaklar Belediyesi, pandemiden dolayı satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ile sağlığı doğrultusunda önlemler almaya devam ediyor. Hem vatandaşların hem de satıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan modern kurban satış ve kesim alanında, sağlıklı ve temiz bir ortamda kurbanlık satışı, kesimi ve alım işlemi yapabilmesi için çevre temizliğine önem veriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsün yanı sıra, hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ile hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için de hayvan satış yerlerinde gün boyu ilaçlama yapılıyor. Ayrıca kurbanlık hayvanlar, periyodik olarak veteriner hekimlerin kontrolünden geçirilerek kesim şartlarına uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.