Pursaklar’da yollar kış aylarına hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, yüksek seyreden hava sıcaklıklarını fırsat bilerek yol yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, kış ayları öncesi ilçeyi daha modern ve ulaşımı daha kolay yollara kavuşturmak amacıyla gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.

Elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet ve doğalgaz gibi altyapı sebebiyle kazılan ve tahrip olan yollarda yenileme çalışmaları gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç önceliğin göre kilitli parke taşı, beton yol ve sıcak asfalt serimi yapıyor.

Çalışmaları bizzat yerinde takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’ın daha güzel yollara kavuşması için yol yenileme çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde devam edeceğini dile getirdi.

‘‘Tahrip olmuş bütün sokaklarımızı, program dâhilinde süratle yenileyeceğiz’’

Kış aylarının yaklaşmasıyla yol yenileme çalışmalarının hız kazandığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘İlçemizdeki bütün mahallelerimizde yollarla ilgili sıkıntıları yerinde tespit ederek hassas bir çalışma yürütüyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarımızda yol yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak sürücülere güvenli ve konforlu yollar sunuyoruz. Kış aylarını sorunsuz atlatmak adına ilçemizin ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap verebilmek amacıyla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tahrip olmuş bütün sokaklarımızı, program dâhilinde süratle yenileyeceğiz’’ dedi.