Pursaklar’da Yeni Millet Kıraathanesi hizmete giriyor

Pursaklar Belediyesi, sosyal, kültürel ve eğitim anlayışına yeni bir nefes katacak olan, gelecek nesillere büyük bir kazanım sağlaması planlanan Saray Millet Kıraathanesini hizmete giriyor.

Pursaklar Belediyesi, kitap okuma oranını artırmak, çocukların ve gençlerin sessiz ve sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için hayata geçirdiği kıraathanelerine bir yenisini daha ekledi.

Kitapseverlerin ve ders çalışmak isteyen ilçe sakinlerini yoğun ilgi göstereceği Saray Millet Kıraathanesinde vatandaşlar çaylarını yudumlayarak, ders çalışmanın ve kitap okumanın keyfini yaşama fırsatı bulacak.

‘‘Millet kıraathaneleri ile gençlerimizin ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığına büyük katkı sağlıyoruz’’

Saray Fatih Mahallesine açılan Millet Kıraathanesini vatandaşların hizmetine açtıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Millet kıraathaneleri ile gençlerimizin ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığına büyük katkı sağlıyoruz. Hemşehrilerimiz, kitap okurken bilgi alışverişinde bulunma imkânı bulabilecek. Çocuklarımızın bol bol kitap okuyarak, başarılı olmasını istiyoruz. Buralara gelip ders çalışmaya, araştırma yapmaya ve kitap okumaya gelecek gençlerimizin, ilçemize ve milletimize değer katacağına inanıyorum. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz, hizmete giren yeni Millet Kıraathanemizi doyasıya kullanabilirler’’ dedi.