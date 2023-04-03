Pursaklar’da toprak kayması riskine karşı önlem

Ankara Pursaklar Belediyesi, Yunus Emre Mahallesinde bulunan ve toprak kayma riskinin yoğun olduğu bölgede “İlk Yerleşim Meydan” projesi çerçevesinde ağaçlar dikmeye ve güçlü duvarlar inşa etmeye devam ediyor.

Yeşil alan çalışmalarıyla kentin çehresini yenilemeye ve güzelleştirmeye devam eden Pursaklar Belediyesi, ilçenin hakim tepesinde yer alan ve toprak kayma riskinin yüksek olduğu araziye “İlk Yerleşim Meydan projesi” çerçevesinde; Sedir, Karaçam ve Ihlamur ağaçları dikerken, güçlü duvarlar inşa ederek toprak kaymasının önüne geçiyor. Bu neticede yapılan istinat duvarını yakından takip etmek için sık sık bölgeye giden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, personellere kolaylıklar dileyerek, gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı.

‘‘Burası toprak kayması riski olan zor bir çalışma alanı’’

Pursaklar’ın güzelleşirken aynı zamanda güvenli hale geldiğini belirten Başkan Çetin, ‘‘Heyelan bölgesi olması sebebiyle bölgeye Sedir, Karaçam ve Ihlamur ağacı dikimi gerçekleştirdik. Burası toprak kayması riski olan zor bir çalışma alanı. Geçen yıl 270 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde duvar yaparak, güvenli hale getirdik. İlçemizdeki hâkim tepelerin başında gelen arazimizi tehlikelere karşı; güçlü duvarlar yaparak, toprak kaymasını önlüyor, boylu ağaç dikerek toprağı güçlendiriyoruz. Pursaklarımızın ilk yerleşim yerini güvenli ve estetik hale getirmek için çalışıyoruz’’ dedi.