Pursaklar’da Saray Merkez Camii’nin çehresi değişiyor

Pursaklar Belediyesi tarafından Saray Merkez Camii’nde süren şadırvan ve çevre düzenleme çalışmalarında sona geldi.

İlçenin her alanına dokunarak vatandaşların talebi doğrultusunda hizmet üretmeye devam eden Pursaklar Belediyesi, Saray Merkez Camii’nde şadırvan ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Caminin avlusundaki dinlenme alanı eksiklerini gideren ekipler, cami bahçesinde yapılan çimlendirme çalışmaları ile mahalle halkı için daha yeşil ve daha modern bir kullanım alanı hazırlıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ekiplerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

"Camilerimiz ve çevresi içimizi ferahlatıyor"

Saray Merkez Camii şadırvan ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Başkan Çetin, "Camilerimiz ve çevresi içimizi ferahlatıyor. Camilerimizi çevre düzenlemesiyle sıcak görünümlü yapılar haline getiriyoruz. Yapmış olduğumuz yenileme çalışmaları ile hem çevreyle iç içe güzel bir görünüm kazandırıyor hem de hiç kullanılmayan alanları hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Cami cemaati ve bölge halkı, camilerine yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti.