Pursaklar’da parklar yenileniyor

Estetik ve modern parkları bir bir ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, deforme olan parkları baştan sona yeniliyor.

Prestij değeri yüksek parkları tek tek hayata geçiren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da mevcut parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Her geçen gün ilçeye değer katan bir projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeşille iç içe, ferah bir alana sahip olacak olan Şehit Salim Akgül Parkı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

‘‘Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın’’

Vatandaşların daha modern parklarda dinlenebilmeleri için mevcut parkları baştan sona yenilediklerini ifade eden Çetin, ‘‘Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları ve yeşil alanları yenilenerek hemşehrilerimizin hizmetine yeniden kazandırıyoruz. Çocuklarımız için kullanışlı parklar, oyun grupları yapımına hızla devam ediyoruz. Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.