Pursaklar’da parklar yemyeşil ve tertemiz

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören park ve bahçelerde düzenli olarak bakım ve temizlik çalışması yürütüyor.

İlçenin birçok noktasına modern park ve bahçeler kazandıran Pursaklar Belediyesi, bu alanların her zaman bakımlı ve tertemiz olması için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temiz hava almak, aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar nezih ve temiz bir görünüme kavuşturuluyor.

Yeşil alanlardaki bakım ve onarım faaliyetlerini yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaları yerinden inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi. Vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri için parklarda geniş çaplı peyzaj çalışması yürütüldüğünü belirten Başkan Çetin, ‘‘Parklarımızda düzenli bakım yapıyor, yemyeşil ve tertemiz olması iin durmaksızın çalışıyoruz. Amacımız, hemşerilerimize daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmaktır. Hemşehrilerimizin yeşil alanlardan en iyi şekilde faydalandığı, çocuklarımızın mutlu ve huzurlu şekilde parklarımızda oyunlar oynadığı bir Pursaklar için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz” dedi.