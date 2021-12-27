Pursaklar’da minik eller yüreklere dokunuyor

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu’nun yüreği büyük minik öğrencileri, Deniz Feneri aracılığıyla oyuncağı olmayan çocuklara oyuncak hediye ettiler.

Oyuncakları olmayan çocukları mutlu etmek için harekete geçen Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu, yüreklere dokunan örnek bir projeye daha imza attı.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, "Oyuncağı olmayan çocuk kalmasın" etkinliği kapsamında hem kendilerine ait oyuncakları hem de biriktirdikleri paralar ile çeşitli oyuncaklar alıp hepsini birer hediye paketi haline getirerek, imkanı olmayan çocuklara iletilmesi için Deniz Feneri’ne teslim etti.

"Oyuncaklar çocuklarımızın en yakın arkadaşlarıdır"

Eğlenmek ve oyuncaklar ile oynamanın tüm çocukların hakkı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Oyuncaklar çocuklarımızın en yakın arkadaşlarıdır. Minik öğrencilerimiz, kendileri için büyük öneme sahip olan oyuncaklarını paylaşarak herkese örnek olacak bir davranışta bulundular. Eğitmenlerimiz başta olmak üzere böyle önemli bir projesi imza atan minik öğrencilerimizi kutluyor, bu dayanışma ruhu içinde ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.