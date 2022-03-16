Pursaklar’da metruk yapılar yıkılıyor

Pursaklar Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden metruk yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike oluşturan metruk yapıları yıkıyor. Pursaklar halkının şikâyetlerine sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden ve güvenlik sorunları oluşturan yapılar için mülk sahipleri ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından harekete geçiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen metruk binalar, çevre güvenliğinin alınmasının ardından kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

‘‘Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz’’

Pursaklar’ın daha nezih bir ilçe olması noktasındaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin talep ve şikâyetleri üzerine mahallelerimizde, can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan atıl durumdaki yapıların, gerekli prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu tür yapılar temizlendikçe bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçerken, bir yandan da insan sağlığını tehdit eden unsurları da ortadan kaldırıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.