Pursaklar’da menü üzüm hoşafı ve bir dilim ekmek

Pursaklar Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümü nedeniyle şehitlerin ve gazilerin hatırasına Cuma namazı sonrasında vatandaşlara üzüm hoşafı ve bir dilim ekmek ikram etti.

Zaferle dolu Türk tarihindeki en parlak sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü, Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Cuma namazı sonrası, Çanakkale Zaferi’ni kazandıran askerlerini tükettiği üzüm hoşafı ve ekmek dağıtımın gerçekleştirildiği alana gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mobil mutfak aracının başına geçerek yemeği vatandaşlara ikram etti. Ekmek ve hoşaf dağıtımı sırasında Pursaklar Yaşam Merkezi’nin (PYM) genç tiyatrocuları tarafından da Çanakkale Zaferini anlatan mini tiyatro gösterileri düzenlendi.

‘‘Cuma namazı sonrası hemşehrilerimize üzüm hoşafı ve bir dilim ekmek ikram ettik’’

Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu büyük bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferinin ruhunu yaşatmanın herkesin görevi olduğunu belirten Çetin, ‘‘Cuma Namazı sonrası hemşehrilerimize, üzüm hoşafı ve bir dilim ekmek ikram ettik. Çanakkale Savaşında asker karavanası buydu. Askerlerimiz bazen bir günde bir öğünü bile bulamıyordu. Bugün ülkemiz ise refah içerisinde ise bunu şehitlerimize borçluyuz. Bize bu cennet vatanı emanet eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun’’ ifadelerine yer verdi.