Pursaklar’da mahalleler şenleniyor

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesine kurulacak olan oyun istasyonlarında gün boyu çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyası eğlenme fırsatı bulacak.

7’den 70’e her kesime hitap eden çalışmaları ile birbirinden güzel etkinlikleri Pursaklar halkı ile buluşturan Pursaklar Belediyesi, çocuklar için 1 ay sürecek olan ‘‘Çocuk Şenliği’’ ile eğlenceyi mahallelere taşıyor. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklar için yeni normalleşme süreciyle birlikte her mahalleyi ziyaret edecek olan oyun istasyonları ile mahalleler şenlenecek. 1-29 Temmuz tarihleri arasında 15.00 ile 20.00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli etkinlikler, mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Tüm çocukları etkinlik alanlarına davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Tam Kapanma sürecinde evlerinizde çok sıkıldığınızı biliyoruz. Tamamen çocuklarımızın eğlenmesi ve mutlu olması üzerine bütün planlarımızı tamamladık. Normalleşmenin başladığı bu günlerde sizlerle birlikte eğlenmeye geliyoruz. Çocuklarımızın gönüllerince eğlenebilecekleri, sanal ortamdan kurtulup arkadaşları ile oyun oynayabilecekleri 1 ay boyunca farklı mahallelere kurulacak olan oyun istasyonlarımızla doyasıya eğlenecekler. Çocuk Şenliği’ne tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Etkinlik takvimini takip etmeyi unutmayınız’’ dedi.