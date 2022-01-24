Pursaklar’da her an her dakika her sokakta karla mücadele

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi, 7/24 çalışma esasıyla merkez, kırsal kesim fark etmeksizin ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için sokaklarda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde koordineli olarak çalışan Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarını gece gündüz sürdürerek yolların sürekli açık kalmasını sağlıyor.

Karla mücadele çalışmalarında sürekli sahada ekiplerin başında yer alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipleri yakından takip ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Mesai arkadaşlarımız dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız yürütüyor"

Belediye ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin sahada çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Yoğun kış şartları kendini göstermeye başladı. Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Mesai arkadaşlarımız dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız yürütüyor. Ekiplerimiz, yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması için aralıksız olarak çalışmalarına devam edecek" dedi.