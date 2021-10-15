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Pursaklar’da halı sahalar yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların güven içerisinde spor yapabilmeleri için halı sahalarda yenileme çalışması başlattı.

ANKARA 15.10.2021, 11:41
Pursaklar’da halı sahalar yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların güven içerisinde spor yapabilmeleri için halı sahalarda yenileme çalışması başlattı.

Modern futbol sahalarını ilçeye kazandırmak için yoğun çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi, yoğun kullanım nedeniyle zaman içerisinde deforme olan halı saha zeminlerini yeniliyor. Gençlerin sportif alanda başarılı olmaları için ilçeye çeşitli yatırımlar yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yenileme çalışmalarının devam ettiği halı saha tesislerini dolaşarak incelemelerde bulundu. Bakım çalışmaları ile halı sahaların kullanımı daha elverişli hale getirileceğini belirten Başkan Çetin, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın vakitlerini bilgisayar, telefon ve televizyonla meşgul olmak yerine sportif aktivitelerle dolu dolu zaman geçirebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için ilçemizdeki yıpranmış halı sahalarımızı yeniliyoruz. Yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak ilçe sakinlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

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