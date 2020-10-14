Pursaklar’da eğimli arazilerde peyzaj ve çevre düzenlemesi
PURSAKLAR BELEDİYESİ, TEHLİKELİ BÖLGELERİ DÜZENLEYEREK İLÇEYE YEŞİL ALANLAR KAZANDIRIYOR. PURSAKLAR BELEDİYESİ'NİN TEHLİKE OLUŞTURAN ALANLARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI İLE MAHALLE SAKİNLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR.
Pursaklar Belediyesi, tehlikeli bölgeleri düzenleyerek ilçeye yeşil alanlar kazandırıyor.
Pursaklar Belediyesi’nin tehlike oluşturan alanlarda gerçekleştirdiği çevre düzenleme çalışmaları ile mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Belediye ekipleri tarafından, ilçede vatandaşlara yeni nefes aldıracak projeler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve öneriler üzerine çalışmalarına yön belirleyen Başkan Ertuğrul Çetin, tehlike oluşturabilecek alanlarda yapımı devam eden çevre düzenlemelerini yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.
‘‘İnsan sağlığı ve çocuklar için tehlike oluşturan alanları düzenliyoruz’’
Doğayı seven ve koruyan nesiller yetiştirmeyi istediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İnsan sağlığı ve çocuklar için tehlike oluşturan alanları düzenleyerek, hemşehrilerimize yeni sosyal alanlar kazandırıyoruz. Şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz çevre düzenlemesi ile tehlike arz eden alanlarımızda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız tamamlandıktan sonra güzel bir rekreasyon alanı olacak. İnşallah bu çalışmaları en kısa sürede sonuçlandırarak mahalle sakinlerini çok güzel bir alana kavuşturacağız" dedi.
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2