Pursaklar’da depremzede çocukların yüzünü güldüren gezi

Pursaklar Belediyesi, Adıyaman Sevgi Evleri’nde deprem felaketine yakalanan ve Pursaklar’a gelen çocukların yüzünü bir nebze güldürmek için Endemik Vadi’yi gezdirdi.

Asrın felaketinin hemen ardından 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem bölgelerine, maddi ve manevi olarak bütün imkânlarını seferber eden Pursaklar Belediyesi, Adıyaman Sevgi Evleri’nden ilçeye gelen çocukların yüzlerini güldürmek için gezi düzenledi.

Deprem bölgelerinde ve afet bölgelerinden ilçeye gelenlerin yaralarını sarmak adına büyük bir emek ve çaba sarf eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Endemik Vadi’de gerçekleştirilen gezi turunda çocukların yanlarından ayrılmadı.

‘‘Yaraları birlikte saracağız’’

Depremzede vatandaşların ve çocukların yüzlerinde ufakta olsa tebessüm oluşması için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Adıyaman sevgi evlerinde depreme yakalanan, şimdi ise ilçemizde misafir ettiğimiz depremzede yavrularımız, Endemik Vadimizi gezdiler, bir nebze mutlu oldular. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya devam ederek yaraları hep birlikte sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Allah bir daha yaşatmasın’’ dedi.