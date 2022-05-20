Pursaklar’da coşku dolu 19 Mayıs kutlamaları

Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçe halkının büyük beğenisini kazanan Hicret Meydanı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Pursaklar Belediyesi organizesinde İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, yakın zamanda vatandaşların hizmetine açılan Hicret Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kaymakam Mehmet Yıldız, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Günün anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma yapan Başkan Çetin, "İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile katıldık. Gençler bizim geleceğimiz. Eğitimden bilime, kültürden sanata, spordan sosyal etkinliklere kadar faaliyet gösterdiğimiz her platformda gençlerimizi desteklemeye, yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kutlamalar, Ankara seymenleri gösterisi, tekvando, sportif gösteriler, şiir ve türkü dinletileriyle sona erdi.