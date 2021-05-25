Pursaklar’da çöp konteynerlerine özel temizlik

Havaların ısınması ile birlikte kötü koku ve bakteri oluşumunu önlemeye yönelik çalışmalarını sıklaştıran Pursaklar Belediyesi, çöp konteynerlerinde rutin olarak temizleme işlemi gerçekleştiriyor.

Pursaklar Belediyesi, hava sıcaklıkların yükselmesiyle çöp konteynerlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeylerini köpüklendirdikten sonra basınçlı su ve özel solüsyonlarla temizleyerek dezenfekte ve yıkama işlemleri uyguluyor. Ayrıca çöp kovaları ve çöp konteynerlerinin çevresi de ilaçlanarak hijyenik hale getiriliyor. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynerlerinde pis koku, sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçiliyor.

‘‘Çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edeceğiz”

Önceliklerinin halk sağlığını tehdit edecek durumların ortadan kaldırılması olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak hem halkımızın sağlığına hem de çevre temizliğine önem veriyoruz ve bu konuda oldukça hassas hareket ediyoruz. İlçemiz sınırlarındaki tüm çöp konteynerlerinde zararlı haşerelerin, bakterilerin, kötü kokuların oluşumunu engellemek, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çöp konteynerleri ile çevresinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz. Halkımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edeceğiz” dedi.