Pursaklar’da çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu eğitmenleri, minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Eğitici ve öğretici çeşitli etkinliklerle çocukları geleceğe hazırlayan Nezaket Okulu eğitmenleri, minik öğrencilere erken yaşta hayvan sevgisi aşılamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yapılan etkinliklerde çocuklar, hayvanları birebir yakından tanımaları amacıyla Nezaket Okulu’na getirilen Ankara kedilerini yakından görerek, sevme imkanı buldular. Eğitmenler tarafından öğrencilere verilen teorik ve pratik derslerde hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiği de öğretiliyor.

Hayvan sevgisini aşılamak amacıyla minik çocuklarla sevimli dostları bir araya getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Nezaket Okulumuzda yapılan çeşitli etkinliklerle minik öğrencilerimiz hayvanları yakından tanıma fırsatı buluyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla Kedi Evi’nden okulumuza getirilen Ankara kedilerimizle birebir temasta bulunarak keyifli vakit geçirme imkanı buldular. Bu sayede hayatı paylaştığımız canlılara daha şefkatli ve hoşgörü ile yaklaşmalarını sağlıyoruz” dedi.