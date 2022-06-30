Pursaklar’da çocuklar hamle yaptı

Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlere büyük önem veren Pursaklar Belediyesi, Nezaket Kreş 2. Satranç Turnuvası düzenledi.

Nezaket Kreş Okulu’ndaki satranç turnuvasına katılan minik öğrenciler, oyunda kendilerini bir adım öne taşıyacak stratejik hamleleriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Çekişmeli geçen 2. Satranç Turnuvası’nda dereceye girenlere Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından gönderilen ödüller, törenle eğitmenler tarafından takdim edildi.

Nezaket Okulları’nda çocukların gelişimine yönelik önemli etkinliklere imza attıklarını belirten Başkan Çetin, ‘‘Nezaket Kreşi’mizde yıl içerisinde miniklerimize satranç dersi vererek, yılsonunda turnuva gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sıcak bir ortamda eğlenirken birbirleriyle kıyasıya yarışmaları ve gelişim sağlamaları bizim için çok önemli. Nezaket Kreş 2. Satranç Turnuvası’nda yaptıkları bitirici hamleleri ile dereceye giren bütün miniklerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.