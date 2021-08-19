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Pursaklar’da camiler pırıl pırıl

Pursaklar Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm camilerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA 19.08.2021, 12:02
Pursaklar’da camiler pırıl pırıl

Pursaklar Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm camilerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların bir araya gelerek ibadet ederken dertleştiği ve sohbet ettiği, aynı zamanda sosyalleştiği önemli alanların başında gelen camilerde korona virüsün etkisini en aza indirgemek için dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından, camilerde gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında minberlerin yanı sıra, girişte ayakkabıların bırakıldığı yerler, avlulardaki banklara kadar her nokta titizlikle dezenfekte edildi.

‘‘Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizi oluşturuyor’’

Vatandaşların sağlığı için belediye olarak tüm imkânların seferber edildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Korona virüse karşı çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Tüm ibadethanelerde virüse karşı tedbir amaçlı temizlik çalışmaları rutin olarak devam ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizi oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan da kişisel hijyenin önemli olduğu bu dönemde maske, mesafe, el temizliğine dikkat etmelerine ve aşılarını bir an önce yaptırmalarını rica ediyorum" dedi.

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