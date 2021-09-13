Pursaklar’da belediye personeline ilk yardım semineri

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, belediye personeline, acil durum anında yapılması gereken temel ilk yardım eğitimiyle ilgili bilgiler verildi.

Hizmet kalitesine en üst seviyeye çekmek için yoğun bir program eşliğinde personeline çeşitli eğitimler veren Pursaklar Belediyesinin personeline, temel ilk yardım semineri verildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Hasan Basri Kızıldağ tarafından verilen "Temel İlk Yardım" programına, birim müdürleri ve çok sayıda personel katılım sağladı.

Eğitim seminerinde ilk yardımın önemine vurgu yapılırken, gündelik hayatta başa gelebilecek kazalarda ilk müdahalenin önemine dikkat çekildi. İlk müdahalenin önemli olduğu kadar doğru müdahalenin de hayati önemde olduğunu ifade eden Kızıldağ, her insanın ilk yardım bilincinde olması gerektiğini bildirdi.

Eğitim seminerinde katılımcılara slayt eşliğinde ilk yardımın amacı, temel uygulamalar, hasta taşıma teknikleri, temel yaşam desteği, kanamalar, yanıklar, bilinç bozuklukları, kırık çıkık ve burkulmalar gibi konularda yapılacak ilk yardım konuları hakkında detaylı bir sunum yapıldı.