Pursaklar’da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Abadan Mahallesi’nde baharın gelişini müjdeleyen çiğdemleri topladı

Pursaklar’da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının aniden yükselmesi ile birlikte erken gelen bahar havası, baharın müjdecisi olan çiğdemlerin çiçek açmasına sebep oldu. Abadan Mahallesine ziyaretin ardından kırlarda bir süre dolaşan Belediye Başkanı Çetin, insan sağlığına birçok faydası olan çiğdemleri toplarken etkileyici kokusunu da içine çekti.

‘‘Baharın ilk habercisi çiğdemler dünyanın en güzel çiçeklerinden bir tanesidir’’

Çiğdemlerin baharın ilk müjdecisi olduğunu belirten Çetin, ‘‘Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi çiğdemler Abadan Mahallemizde filizlenmeye başladı. Genelde mart ayı sonlarında açmaya başlayan çiğdemler, yalancı bahara aldanarak erkenci davrandı. Baharın ilk habercisi çiğdemler dünyanın en güzel çiçeklerinden bir tanesidir. İnsana huzur veren güzel bir görüntüsü var. Kokusu ve tadı görüntüsü kadar etkileyici” ifadelerini kullandı.