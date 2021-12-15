Pursaklar’da atıklardan birbirinden güzel ürünler ortaya çıktı

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında atıklardan birbirinden güzel ürünler hazırladı.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla atıklardan kostümler tasarladı. Doğayı ve çevreyi korumak amacıyla sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte kâğıtlar ve poşetler değerlendirilerek kostümler haline getirildi. Minik öğrencilerin ürünleri etkinliğe katılan Başkan Vekili Ahmet Öztürk’ün de büyük beğenisini kazandı.

"Küçük yavrularımızı hayal ederek yaptıkları çalışmalar için tebrik ediyorum"

Sağlıklı çevre konusuna her zaman önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkan Vekili Öztürk, "Merkez Nezaket Okulumuzun Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" etkinliğine katıldık. Öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları ürünler çok güzel. Küçük yavrularımızı hayal ederek yaptıkları çalışmalar için tebrik ediyorum" dedi.