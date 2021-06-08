Pursaklar’da ata tohumları toprakla buluştu

Pursaklar Belediyesi, ‘‘Yerli ve Milli Sebze Tohum’’ projesi kapsamında üretilen yerli tohum toprakla buluştu.

Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi’de üretimine başladığı, tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması adına önemli bir çalışmayı daha hayata geçirerek yerli ve milli sebze tohumunu toprakla buluşturdu. Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, yerli tohumları toprakla buluşturduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

‘‘Yerli ve milli tohumların ekimine öncülük ediyoruz’’

Yıl boyunca bol miktarda yerli tohum üretimine devam ederek, gelecek yıllarda çiftçilere dağıtımını gerçekleştireceklerini belirten Başkan Çetin, ‘‘Ata tohumu projesi için yaptığımız tohumlarımız hazır. Sağlıklı ve güvenilir gıdalarla beslenme imkanı oluşturmak ve ata mirası olan yerli tohumların ilçemizde ekimini yaygınlaştırmaya yönelik projelerimizle tarım potansiyelimizi geliştirmeye, ürün çeşitliliğini artırmaya gayret ediyoruz. Bugün burada milli tohumlarımızı toprakla buluşturarak ilçemizde yerli ve milli tohumların ekimine öncülük ediyoruz. Yerli tohumlarımızı verimli bir şekilde üretimini sağlayarak ilçe genelinde kullanımını yaygınlaştıracağız. Elde edeceğimiz tohumları bir sonraki yıl hemşehrilerimize vereceğiz. Bu uygulamamız nesilden nesile devam edecek İnşallah’’ dedi.