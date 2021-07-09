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Pursaklar’da ata tohumları filizleniyor

Pursaklar Belediyesi tarafından arazilere ekimi yapılan ata tohumları filizlenmeye başladı.

ANKARA 09.07.2021, 11:47
Pursaklar’da ata tohumları filizleniyor
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Pursaklar Belediyesi tarafından arazilere ekimi yapılan ata tohumları filizlenmeye başladı.

İlçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla Pursaklar Belediyesi’nin ‘‘Yerli ve Milli Sebze Tohum’’ projesi kapsamında ektiği ata tohumları filizlenmeye başladı. Yerli tohumların filizlenmiş hallerine şahit olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, genetiği değiştirilmiş tohumlar yerine vatandaşların kendi öz tohumlarına ulaşmalarına imkan sağlanacağını belirtti.

‘‘Ata tohumlarından oluşturduğumuz bahçemizde her şey yolunda gidiyor’’

Yerli tohumları kullanarak tarımı ve çiftçiyi desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Çetin, ‘‘Tarımsal üretim çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık. Ata tohumlarından oluşturduğumuz bahçemizde her şey yolunda gidiyor. Tarıma, üretime, üreticiye önem veren bir belediye olarak geleceğimiz için üretmeye devam edeceğiz. Buradan alacağımız tohumları

seneye hemşehrilerimizle paylaşacağız. Bizden sonraki nesillere ata tohumlarını, yerel çeşitlerimizi aktarmak için çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.
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