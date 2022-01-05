Pursaklar’da 571 talihli hediyelerini aldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ’İstiklal’ oyununun ardından gerçekleştirilen çekilişle ödül kazanan 571 talihliye hediyelerini verdi.

Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanan “İstiklal” oyununa gelen gençler arasında yapılan çekiliş sonucu hediye kazanan talihlilere hediyeleri takdim edildi.

3 bin 801 izleyici ile yapılan çekiliş sonucu 571 talihliye; cep telefonu, bisiklet, tablet, powerbank, saat, termos bardak, Bluetooth hoparlör, Bluetooth kulaklık, mini sırt çantası ve kitap seti hediye edildi.

"İstiklal adlı oyunumuzu izleyerek çekilişle hediye kazanan gençlerimize hediyelerini Pursaklar Yaşam Merkezimizde verdik"

Gençlerin tiyatroya gösterdiği ilgiyi çekilişle ödüllendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İstiklal adlı oyunumuzu izleyerek çekilişle hediye kazanan gençlerimize hediyelerini Pursaklar Yaşam Merkezimizde verdik. İlerleyen günlerde yeni çekilişlerle, yeni hediyeler ile ilçe halkımızı buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.