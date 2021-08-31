Pursaklar’da 30 Ağustos kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi

Pursaklar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Pursaklar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tüm ilçe sakinlerine yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Organize edilen etkinlikler kapsamında ilçede ilk olarak Hokey turnuvası düzenlendi. Büyük çekişmelerin yaşandığı müsabakaları protokol üyeleri büyük bir heyecanla takip etti.

Turnuvada birinci olan ve dereceye giren takımlara kupalarını İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve Türkiye Hokey Federasyonu Asbaşkanı Bayram Yüksel takdim etti.

Spor müsabakalarının ardından Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde Başkan Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve Mehmet Ersin Ekinci’nin katılım sağladığı ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Şimsirgil tarafından "Zaferler Ayı ve Tarih Şuuru" konulu konferans düzenlendi.

‘‘Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum’’

Gerçekleşen konferansın ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘99.yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini yedi düvele göstermiştir. Bize düşsen ise bu şanlı ecdadın torunları olarak bu aziz vatanı şer odaklarına karşı sonuna kadar korumaktır. Bu duygularla, tüm hemşerilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Etkinlikler Neyzen Tolga Saraçoğlu Orkestrası’nın musiki dinletisi ile sona erdi.