Pursaklar’da 14 Şubat’ta 14 nikah

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 14 evlenecek çiftin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah kıydırmak isteyen çiftler için günler öncesinden hazırlıklarına başlayan Pursaklar Belediyesi, nikah kıyılacak salonu sevgililer günü konseptine uygun olarak süsledi.

14 Şubat’ı daha da özel kılmak için bugüne nikah tarihi alan çiftler, nikah memuru olarak karşılarında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Başkan Ertuğrul Çetin, 14 Şubat’ı hem evlilik yıl dönümü hem de sevgililer günü olarak evlenme cüzdanına yazdıran çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

14 Şubat’ta evlendirme memurluğuna yoğun bir müracaat yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘’14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmeye karar veren Merve ve Mustafa çiftimizin nikah akdini gerçekleştirdik. Rabbim iki cihan saadeti versin. Mutluluklar dilerim’’ dedi.