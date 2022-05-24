Pursaklar’a yeni nefes alanları

Kişi başına düşen yeşil alan sayısını her geçen gün artıran Ankara Pursaklar Belediyesi; ilçeye yeni parklar, spor alanları ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor.

İlçeyi daha sağlıklı bir hale getirmek amacıyla çalışmalarına hızla devam eden Pursaklar Belediyesi, Fatih Mahallesi’ne yeni bir yeşil alan daha kazandırılıyor. Çocukların güven içerisinde oyun oynayacağı park alanı, yoğun yeşil alanların bulunduğu ve yetişkinlerin nefes alıp spor yapabileceği sosyal bir alan için çalışmaların hızla devam ettiği yeni yaşam alanı, ilçe sakinlerini ağırlamak için gün sayıyor. Göreve geldiği günden bu yana yeşil alan miktarını her geçen gün artıran Başkan Ertuğrul Çetin, Fatih Mahallesine nefes aldıracak olan yeni park alanında incelemelerde bulunarak, gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

‘‘Pursaklar’ı değiştiriyoruz’’

Daha modern ve daha yeşil bir Pursaklar için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çocuklarımızın neşe içinde oynayacağı, ailelerimizin açık alanda spor yapacağı parklar yapıyoruz. Yeşil alanları önemsiyoruz çünkü hemşehrilerimizin kendi yaşam alanlarına yakın noktalarda ağaçların yeşerdiğini görme imkanına sahip oluyorlar. Pursaklar halkının yemyeşil bir ilçede doyasıya yaşanmanın keyfini çıkarmalarını istiyoruz. Yeşil alanları çoğaltıyor, Pursaklar’ı değiştiriyoruz. Milletimizin sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için parkalarımızın temiz ve güvenilir olabilmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.