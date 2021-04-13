Pursaklar’a yeni meydan çok yakışacak

İlçeye değer katan, yeşille iç içe meydanlara bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Pursaklar Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek olan Hicret Cami Meydan ve Çevre Düzenleme çalışmasına hız verdi.

Şehitlik Meydanı başta olmak üzere ilçenin pek çok farklı noktasında vatandaşların nefes alacağı projeleri hayata geçiren ve her gün bir yeni projeyi tamamlamak adına çalışmalarında devam eden Pursaklar Belediyesi tarafından, Hicret Cami Meydan ve Çevre Düzenleme projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kentin önemli güzergâhları üzerinde olan Hicret Cami çevresinde yapılan çalışmalarla Pursaklar, modern ve yeşil alanların ağırlıklı olacağı ve ferah bir meydana daha kavuşacak.

Pursaklar, belediye ekiplerince planlanan proje kapsamında resmi törenlere ev sahipliği yapabilecek, milli ve manevi duyguların vurgulandığı geniş bir meydana sahip olacak. Meydanda oturma yerleri, vatandaşların rahatlıkla dolaşıp vakit geçirebileceği bir alan hayata geçecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini ve en kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı.

"Hicret Cami Meydanı çevre düzenleme çalışmalarını en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz"

Pursaklar’ın dokusuna ve mimarisine uygun yeşil alanlara ve meydanlara yönelik çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İnşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçemize ayrı bir güzellik katacak olan Hicret Cami Meydanı çevre düzenleme çalışmalarını en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında ilçe merkezinde modern bir meydanı daha hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.