Pursaklar yaz konserlerine yoğun ilgi

Pursaklar Belediyesi, yaz konserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu hafta Asena Bilge Atalay ve Mustafa Özcan’ın sahne aldığı Yaz konserlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, keyif dolu anlar yaşadı.

Pursaklar Belediyesi tarafından Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda her hafta birbirinden değerli ünlü şarkıcıların sahne aldığı Pursaklar Yaz Konserleri, büyük coşkuyla devam ediyor. Konserlerin ikinci haftasında sahneyi Asena Bilge Atalay ve Mustafa Özcan alırken, konser alanını hınca hınç dolduran müzik severler, keyif dolu bir yaz akşamı geçirme fırsatı buldu. Pursaklar halkının coşkusuna ve heyecanına ortak olmak için konser alanına gelen Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, Pursaklar Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ve belediye başkan yardımcıları, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara vatandaşlarla birlikte eşlik etti.

“Hemşehrilerimizin Pursaklar Yaz Konserlerine teveccühü takdire şayan”

Pursaklar Yaz Konserleri ile vatandaşların keyif dolu bir akşam yaşadıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizde hemşehrilerimizin kültür ve sanatla iç içe olabilmeleri için birbirinden farklı etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Pursaklar Yaz Konserlerimize katılım çok iyi. Hemşehrilerimizin teveccühü takdire şayan. Bu güzel etkileşimden çok büyük keyif alıyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi de Pursaklar Yaz Konserleri, birbirinden değerli sanatçılarımızla devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük coşkuyu yaşamaya davet ediyorum’’ dedi.