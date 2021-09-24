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Pursaklar sokak sokak yenileniyor

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçe genelinde ASKİ, EnerjiSA ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda yol yenileme çalışmalarına devam ediliyor.

ANKARA 24.09.2021, 12:31
Pursaklar sokak sokak yenileniyor

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçe genelinde ASKİ, EnerjiSA ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda yol yenileme çalışmalarına devam ediliyor.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında ilçe genelinde öncelik durumuna göre belirlenen mahallelerde, asfalt serimi, kilitli parke taşı döşeme ve hasar gören yollarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Planlı bir şekilde yol yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Teknik ekiplerimiz asfalt serimi, kilitli parke ve beton yol çalışmalarımıza karar veriyor. İlçemiz sokaklarını, kendi öz kaynaklarımızla yeniliyoruz. Sıcak asfalt serim ve kilitli parke yol çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bozuk sokağımız kalmayacak. Yeni yollar yapmaya ve mevcut yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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