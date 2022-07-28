Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi inşaatı hızla yükseliyor

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı hızla devam eden Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi’ndeki inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Mimar Sinan Mahallesi’nde ilçeye yeni bir kimlik kazandırarak, vatandaşların birçok ihtiyacını tek bir çatı altında birleştirmeyi planlayan Pursaklar Belediyesi, Ticaret Merkezi ve Modern Pazar Alanı’ndaki çalışmalarını hızla sürdürüyor. İlçe genelinde devam eden tüm projelerin ilerleme aşamalarını titizlikle takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, inşaat alanında incelemelerde bulunarak, gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı.

‘‘Mimar Sinan Kapalı Pazar ve Ticaret Alanında çalışmalarımız hızla devam ediyor’’

Vatandaşların yaşam standartlarını artıracak olan sosyal alanlar, kültür merkezleri, parklar, mesire alanları, spor tesisleri ve ticaret merkezleri inşa ettiklerini belirten Çetin, "Üst katında düğün salonu, orta katında pazar alanı ve alt katında unlu mamuller, market ve iş yerlerinin olacağı Mimar Sinan Kapalı Pazar ve Ticaret Alanı’nda çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’mızın tamamlanması ile birlikte çok amaçlı yapısıyla, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verilecek" dedi.

Belediye ekiplerinin gece gündüz demeden çalışma yürüttüğü Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nın içerisinde mağazalar, unlu mamuller, marketler, dükkanlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama gibi kullanım alanları bulunacak.