Pursaklar Kurban Bayramı’na hazırlanıyor

Vatandaşların kurban ibadetlerini güvenle ve huzurla yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Kurban kesim ve satış alanını vatandaşların hizmetine kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şartların iyileştirilmesi için belediye ekiplerini seferber etti. Çetin, “2019 yılında hizmet vermeye başlayan Gümüşoluk Kurban Kesim ve Satış Alanı’nda hemşehrilerimizin daha kaliteli hizmet alabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde bayramın huzurlu bir ortamda yaşanması adına tüm tedbirlerimizi almaya başladık. Amacımız insanlarımızın sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini ve kesim işlemlerini yapabilmelerini sağlamak. Kurban Bayramı’nda en iyi şekilde hizmet verecek olan Gümüşoluk pazar alanında hem satıcılarımız hem de kurban alacak ve kesecek olan vatandaşlarımız için hazırlık çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi, alanların güvenliğinin 24 saat boyunca izlendiği, küpe numarası ile geldiği il veya ilçe, yaşı, gebelik durumu, sağlık durumu ve ırkı hakkında bilgi sahibi olunduğu, son teknoloji makinelerin kullanıldığı Gümüşoluk Kurban Kesim ve Satış Alanı’nda iyileştirme çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, vatandaşların kurban kesim sırasını güven ve huzur içerisinde bekleyebilmeleri için dinlenme ve bekleme alanlarında, mescit, kurban alanları, WC vb. alanlarında iyileştirme çalışmaları yürütüyor.